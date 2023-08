Duo violoncello-pianoforte A Carro Kuhn e Issoglio

Sotto le stelle, lì dove tutto è nato, si chiuderà il Festival Paganiniano di Carro. Il ventesimo appuntamento della manifestazione, stasera alle 21 in piazza della Chiesa a Carro, sarà un duo violoncello-pianoforte. Protagonisti Jessica Kuhn e Roberto Issoglio, che presenteranno un programma che prevede: di Beethoven le 12 Variazioni su un tema di Haendel, Sonata per violoncello e pianoforte Op.69 e Sonatina n.3 in Sol Minore, di Schubert la Sonata per violoncello e pianoforte ‘Arpeggione’, di Mendelssohn Bartholdy Lied ohne Worte - Brahms Lieder.. La violoncellista Kuhn ha deciso in giovane età di non intraprendere una carriera orchestrale, ma di seguire una strada propria e autodeterminata. Far appassionare bambini e ragazzi al violoncello è al centro delle sue attività pedagogiche. Issoglio, che ha iniziato gli studi di pianoforte a Torino proseguendoli in Germania con Roland Pro¨ll, è docente di Musica da camera al Conservatorio Verdi di Torino, professore ospite all’Università di Osnabru¨ck e direttore artistico del Festival di Pasqua di Cervo in Liguria. Inoltre la serata finale prevede altre iniziative. Per la seconda volta, dalle 19 in piazza Borgoratti (a 20 metri dalla piazza della Chiesa), grazie alla collaborazione di Amici del Festival Paganiniano, pro loco e Comune di Carro, gli ospiti potranno partecipare un aperitivo di benvenuto; e al termine del concerto assistere gratuitamente, allo spettacolo di Videomappin. I biglietti si potranno acquistare al botteghino in loco.

Info: [email protected] o al 351 6281806.

Marco Magi