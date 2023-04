Due telecamere per il centro storico

Due occhi elettronici per monitorare il centro storico di Castelnuovo Magra. Tra i motivi dell’acquisto delle telecamere deciso dall’amministrazione non c’è solo la sicurezza ma anche la necessità di far fronte al problema degli abbandoni di rifiuti che avvengono soprattutto nelle ore serali quando i controlli nel borgo si riducono. L’ente per evitar il disagio e tenere sotto controllo le aree a rischio discarica ha quindi deciso di acquistare dalla ditta Micronex di Ponte Buggianese i due impianti di videosorveglianza al costo di 16 mila euro verranno collegati al comando della polizia municipale.