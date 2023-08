Due sedie speciali per arrivare al mare

Il grande cuore degli Amici del Giacò. L’associazione di Castelnuovo Magra nata in ricordo di Andrea Giacomelli da anni è costantemente in prima linea nella solidarietà contribuendo a sostenere progetti umanitari. L’altra mattina i rappresentanti dell’associazione hanno donato due sedie alla spiaggia per ragazzi con bisogni speciali di Marinella. Si tratta di dispositivi in grado di accompagnare i disabili fino all’acqua e che si aggiungono ai gazebo che il Comune di Sarzana ha installato la scorsa settimana. Intanto gli Amici hanno messo a disposizione 16 mila euro per finanziare il progetto FurgoMytho, il pullmino attrezzato a stazione radiofonica che consentirà all’associazione Lavoratorio Artistico realizzare incontri con ragazzi nel ricordo di Giulio.

La somma è stata raccolta grazie alla tre giorni di festa e musica organizzata all’area verde del centro sociale di Molicciara. Oltre ai 5 mila euro già raccolti ne sono arrivati altri 11 mila. L’associazione ha voluto ringraziare tutti i partecipanti, Radio Rogna, i gruppi musicali, il direttore artistico della rassegna Giuseppe Bruschi, la famiglia Perotti, Arci Wave, polizia municipale e Protezione Civile di Castelnuovo Magra, Pa di Luni e tutti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della festa. Un pensiero è andato anche alla Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana alla quale gli Amici hanno donato 500 euro per l’acquisto di un defibrillatore unendosi alla raccolta effettuata in occasione della partita di calcio del cuore organizzata al "Miro Luperi" e alla cena della Colomba.

