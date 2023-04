Due liste civiche per Ponzanelli Tanti volti noti e diversi giovani

Hanno scelto il cantiere della scuola "Poggi Carducci" come simbolo della costruzione del futuro della città. Un’opera sulla quale l’attuale amministrazione di centrodestra sta investendo con forza e che rappresenta uno dei più ambiziosi progetti in fase di realizzazione dei cinque anni della giunta guidata dalla sindaca Cristina Ponzanelli. Oltre alle liste di partito il centrodestra ha messo in campo due forze civiche composte da candidati consiglieri senza esperienze politiche a livello amministrativo seppur, alcuni, impegnati in consulte territoriali, associazioni e anche ideatori di gruppi social che da anni seguono attivamente le sorti cittadine. Due liste e altrettanti simboli: un intreccio di colori rappresenta "Cristina Ponzanelli Sindaco" a significare l’attenzione verso tutte le esigenze e le differenze e un cuore rosso che, per "Sarzana Civica" rappresenta la passione e amore per la città. Queste le liste.

"Cristina Ponzanelli Sindaco"

Eleonora Ascione, Massimo Battaglia, Davide Borsi, Roberta Calestini, Davide Carpeggiani, Fabio Criseo, Clelia Devoto, Giorgia Fattini, Francesca Magnavacca, Mario Martinetti, Marilena Masciadri, Luca Nardi, Renzo Ravecca, Elisabetta Ribolini, Fausto Rossi, Sara Viola.

"Sarzana Civica"

Fabio Alberti, Carmen Bertacchi, Michela Chiappini, Massimo Conti, Andrea Cutrupi, Lara Grassi, Sabino Lenoci, Sara Luciani, Luca Manfredini, Enzo Meneghini, Mariagrazia Quadrelli, Giada Roncone, Tiziana Rozzia, Simone Sanna, Andrea Trabucchi, Nicola Villano. Per tutti il ringraziamento della sindaca Cristina Ponzanelli che ha voluto sottolineare l’attenzione e l’amore per Sarzana dimostrato dai componenti delle due liste. "Cinque anni fa - ha spiegato la sindaca - abbiamo iniziato a liberare energie positive in questa città e vogliamo continuare questo lavoro a fianco di donne e uomini di cui Sarzana è e sarà sempre più orgogliosa".

Massimo Merluzzi