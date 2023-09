Due Giorni Interregionale di Formazione ACEC al Monastero di Bocca di Magra

Appuntamento sabato e domenica al monastero carmelitano di Bocca di Magra per la due giorni interregionale di formazione promossa dall’Acec, l’associazione cattolica degli esercenti cinematografici, i così detti cinema di ispirazione cattolica oggi in gran parte “sale di comunità”. Parteciperanno il presidente nazionale don Gianluca Bernardini e la responsabile della formazione e azione pastorale Arianna Prevedello, con delegazioni di Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria e Toscana. Si parlerà dei problemi gestionali e amministrativi, dalla sicurezza all’aumento dei costi energetici, ma anche di come indirizzare nel modo migliore tutte le attività delle sale, dagli spettacoli ordinari a cineforum, rassegne, progetti e altre iniziative in collegamento con le parrocchie. Dopo la relazione introduttiva di Prevedello, Caterina Costi parlerà di “Emozioni e neuroscienze”. In serata, al cinema Italia di Sarzana l’anteprima italiana del film “L’ultima luna di settembre”, del regista mongolo Baljinnyam Amarsaikhan.