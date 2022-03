Due giornate di solidarietà all'Ucraina organizzate a Castelnuovo Magra

Castelnuovo Magra (La Spezia) 5 Marzo 2022 - L’area verde dove qualche settimana fa è stato piantato un albero di ulivo nel ricordo dell’amico Andrea Giacomelli tragicamente scomparso diventerà il punto di raccolta umanitaria per l’Ucraina. L’iniziativa è organizzata dall’associazione castelnovese “Amici del Giacò” in collaborazione con l’associazione “Te lo dono con cuore Apuania” con la quale già in passato ci sono stati diversi scambi di aiuto e organizzazione di eventi benefici. Domenica e lunedì 7 marzo si terrà una raccolta di generi di prima necessità da consegnare alla popolazione ucraina. Domenica mattina il presidio di raccolta è aperto nell’area verde del centro sociale di via Carbonara dalle 10.30 alle 12 mentre lunedì 7 marzo nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30. E’ richiesto abbigliamento invernale da uomo in particolare giacconi, maglioni, scarponi, stivali ma anche coperte pesanti, pile e torce, cibi a lunga conservazione e caffè solubile.