Due concorsi per posti a tempo indeterminato

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha indetto due concorsi a tempo pieno e indeterminato, uno per diplomati, e uno per laureati già con esperienza lavorativa. Con il primo si cercano 7 istruttori, cioè specialisti in profili amministrativi e di comunicazione. Se de di lavoro saranno le sedi della Toscana Nord-Ovest con la seguente ripartizione: 4 unità a Lucca, 2 unità a Pisa ed 1 unità a Carrara. Per partecipare al concorso è richiesto un diploma di scuola superiore. Le domande per via telematica entro il 25 gennaio. Il secondo concorso è mirato alla selezione di 2 dirigenti, con qualifica di vice segretario generale a tempo indeterminato e pieno qualifica dirigente- profilo vice segretario generale. La sede di lavoro sarà Carrara, con responsabilità di uffici dislocati in tutte le 5 sedi dell’Ente. Domanda per via telematica entro il 17 gennaio. Bando su tno.camcom.it