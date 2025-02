Droghe, l’emergenza silenziosa. Siringhe nel parco di San Rocco: "Ritrovamento da non tacere"

Brutta sorpresa ieri mattina nel parco San Rocco di Luni. Nel corso delle consuete attività di pulizia, gli operatori comunali hanno raccolto una quantità insolita di siringhe. Un ritrovamento che preoccupa il sindaco Alessandro Silvestri e tutta l’amministrazione. "È la triste cartina di tornasole - dichiara - di un fenomeno che ci preoccupa molto. Perché ci dice che per il consumo non si sceglie una zona nascosta, ma un luogo frequentato e illuminato". Da quando sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza dell’area, ricorda il sindaco, il parco è infatti luogo di incontro di genitori con i bimbi che imparano ad andare in bicicletta, anziani che trovano tranquillità, proprietari di cani che scorazzano felicemente. "Ovviamente tutto questo avviene di giorno - precisa Silvestri - mentre l’uso di droghe è un’attività notturna. Ma è altrettanto vero che la scelta del luogo indica che si tratta di persone del posto. E indica che il fenomeno, per quanto silenzioso, purtroppo c’è".

Non è una novità. È proprio per questo che lo scorso 11 gennaio la giunta comunale, recependo una mozione del consigliere di minoranza Paolo Andreani, approvò all’unanimità una delibera per la realizzazione della campagna di sensibilizzazione contro l’uso di sostanze stupefacenti dal titolo "Ricominciamo a parlare di droghe". Due incontri. Il primo, mercoledì scorso alla scuola primaria di secondo grado Ceccardi, ha visto la partecipazione di circa 120 studenti che, con attenzione e interesse, hanno ascoltato le implicazioni mediche, legali e relazionali legate all’uso delle droghe con lo psicologo Roberto Sbrana, l’avvocato Alessandro Silvestri, il comandante dei carabinieri di Sarzana Luca Panfilo, l’assessora all’istruzione Patrizia De Masi.

Il secondo, invece, è aperto a tutti e si terrà domani, sempre alla presenza di Roberto Sbrana e delle istituzioni, alle 17 nella sala consiliare del palazzo comunale in via Castagno 61. "Il tema è della massima importanza - conclude il sindaco - e auspico un’ampia partecipazione. Ciascuno con le proprie esperienze, idee, suggerimenti".

A. L.