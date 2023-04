Doveva scontare 2 anni Ma era in giro, arrestata

La coppia era diventata "famosa" per una serie di furti messi a segno nei negozi, supermercati e anche nella pizzeria di piazza Garibaldi a Sarzana. I raid erano stati interrotti dall’intervento dei carabinieri che lo scorso autunno avevano arrestato i due ladri ma nei giorni scorsi la donna è stata nuovamente fermata dai carabinieri della compagnia di Sarzana. Doveva scontare la pena di due anni e mezzo di reclusione per furto ma era in giro. I militari dopo averla identificata e tratta in arresto, accompagnandola in caserma per le operazioni di rito, l’hanno poi trasferita al carcere femminile di Genova Pontedecimo. La donna insieme al compagno era stata arrestata in flagranza di reato dalla radiomobile di Sarzana per furto su una autovettura e le successive indagini avevano consentito di appurare che pochi giorni prima gli stessi si erano resi responsabili di un analogo reato, asportando un computer portatile all’interno di una pizzeria.