Dormitorio abusivo nello scantinato. Chiuso un negozio

Non soltanto condizioni igieniche inaccettabili per un esercizio commerciale ma anche utilizzo abusivo a mo’ di dormitorio di un locale situato nello scantinato. E’ scattata per questo la chiusura di una attività nel centro storico di Sarzana, disposta con ordinanza a seguito dei sopralluoghi effettuati dai carabinieri e dal personale specializzato dell’ufficio igiene e alimenti dell’Asl e dell’ufficio commerciale del Comune di Sarzana. Le verifiche sul negozio erano scattate a seguito anche di ripetute segnalazioni da parte di cittadini. La chiusura è scattata, appunto, per motivi igienici e sanitari e di abusivismo in destinazione d’uso. Nello specifico il negozio, oltre a non rispettare alcune norme base igienico sanitarie, aveva nelle sue pertinenze uno scantinato annesso che veniva adoperato abusivamente come dormitorio.