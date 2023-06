Doposcuola al Quarto Piano, l'iniziativa sociale di L'ègalite per contrastare le mafie

Nell’immobile di via Landinelli 42 sequestrato alla criminalità organizzata sta per partire una bella iniziativa sociale organizzata da L’ègalite. Doposcuola al Quarto Piano: questo il titolo pensato dall’associazione sarzanese che si pone l’obiettivo di contrastare attivamente le mafie per promuovere l’iniziativa volta ad aiutare gratuitamente i ragazzi nei compiti delle vacanze estive e nell’accompagnamento alla preparazione degli esami di recupero. Il Quarto Piano, sede dell’associazione impegnata nel realizzare la giustizia sociale attraverso la lotta ai fenomeni mafiosi e alla corruzione, sarà aperto a tutti gli studenti che vorranno ricevere un aiuto in matematica, fisica e francese ogni sabato dalle 9 alle 12. In un secondo momento, secondo la disponibilità dei volontari, saranno attivate anche altre discipline. Si ricorda che i locali del Quarto Piano sono accessibili anche per attività di studio individuale. Per avere maggiori informazioni si consiglia di mandare una mail a [email protected]