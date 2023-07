Dopo lo sfratto Un presidio per supportare l’Anpi

Stamani alle 9 in piazza Luni una delegazione di Anpi supportata da associazioni, partiti politici e dalla Cgil spezzina si riunirà in piazza Luni per organizzare un presidio e chiedere all’amministrazione comunale di fornire una soluzione temporanea alla riconsegna della sede dell’associazione dei partigiani di piazza Terzi, all’interno del Vecchio Mercato. L’esigenza di un locale alternativo al "Barontini", messo a disposizione al Comune di Sarzana ma ritenuto non idoneo a ospitare l’attrezzatura, è incombente visto che il termine per la consegna del locale è prevista per oggi. "La nostra posizione - ribadisce Anpi - non è quella di impedire i lavori necessari, bensì trovare una soluzione provvisoria per poter effettuare il trasloco. Difatti, fin quando non ci sarà fornita, non sapremo dove andare. Se il Comune ci avesse detto chiaramente, negli ultimi 3 anni e mezzo, che avremmo dovuto cercare uno spazio in maniera autonoma, lo avremmo fatto. Ma ad ogni colloquio intercorso la sindaca ci ha riferito che si stava adoperando per una soluzione. Ora devono iniziare i lavori, e la stiamo ancora attendendo". "Crediamo che il Comune debba trovare una sede idonea per l’Anpi ed il suo archivio - ha aggiunto il segretario provinciale della Cgil Luca Comiti - che rappresentano un presidio di democrazia, memoria e cultura.