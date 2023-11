Dopo la seduta il gruppo FdI aggiusta il tiro

"Che il consigliere Cecati volesse manifestare la sua sensibilità verso le persone speciali e le loro aspettative è senz’altro cosa più che positiva. In questo il suo pensiero è condiviso non solo dal gruppo di Fratelli d’Italia, ma dalla giunta e dall’intera maggioranza". Si apre così, all’indomani del consiglio comunale di lunedì sera che aveva oggetto un’urgente e cospicua variazione di bilancio, il comunicato dei consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia. E prosegue: "Questa giunta ha destinato 295 mila euro sul bilancio 2023 al capitolo assistenza disabili e ha avviato l’elaborazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che non era mai stato messo in cantiere prima dell’amministrazione Ponzanelli". Quello che è avvenuto lunedì sera quindi, quando il capogruppo di FdI Stefano Cecati aveva rivolto una dura critica proprio sulla variazione per via dello spostamento di fondi riservati al capitolo della disabilità – salvo poi approvarla – deve essere stato un grande misunderstanding, dal momento che nel comunicato firmato dalla presidente del consiglio Raffaella Plicanti (in foto), dal vicesindaco Carlo Rampi, dal consigliere Andrea Pizzuto e dallo stesso Stefano Cecati si legge che "tutte le opere di cui ha fatto menzione il consigliere Cecati nel proprio intervento e riferite alla spiaggia disabili di Marinella sono state già attuate con finanziamenti veicolati dal Distretto socio sanitario. Altri interventi sono stati i finanziati nel bilancio di previsione 2024 e consentiranno di realizzare nuovi servizi igienici adatti sia all’uso degli alunni della scuola di Marinella sia ai fruitori estivi della spiaggia disabili. Non vi è stata sottrazione di risorse ai progetti relativi alla spiaggia di Marinella. Le risorse non impiegate sono state impegnate invece, a settembre, per il cofinanziamento di ampliamento e ristrutturazione della scuola dell’infanzia Matazzoni".