Donne, siamo tutte Penelope In prima nazionale agli Impavidi il nuovo spettacolo degli Evasi

Sono aperte le prenotazioni per “Penelope, l’eredità delle Donne”, in programma venerdì 24 febbraio alle 21, in prima nazionale, al Teatro degli Impavidi di Sarzana. Si tratta del nuovo spettacolo prodotto dalla Compagnia degli Evasi, scritto da Marco Balma e diretto da Vanessa Leonini. Il filo conduttore? Spiegano gli Evasi: "Cosa succederebbe se ascoltando il nome di Penelope si intendesse “Donna”? E quali significati si troverebbero scavando in profondità sul mito di Penelope e dell’attesa? Penelope viaggia nello spazio vuoto, in cui le parole sono una poesia che entra ed esce dalla sua mente ed il suo corpo, che è quello di tutte le donne, è in continua trasformazione insieme ai pensieri tra presente e passato, sempre pronta ad affermare la sua volontà di essere sempre e comunque sé stessa. Quanto tempo dovrà ancora passare prima che l’attesa finisca? Quanta forza deve avere PenelopeDonna prima di poter essere una persona pienamente realizzata e accolta in una società matura e civile".

In scena ci saranno le attrici Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Sabrina Battaglini, Lucia Carrieri, Monica Moro. Le prenotazioni dei biglietti sono aperte al botteghino del teatro o via telefono al numero 346 40.26.006 dal lunedì al sabato dalla 9.30 alle 13 e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19. Biglietti 13 euro intero, 10 euro per giovani under 18 e over 65. Biglietti disponibili anche sul circuito Vivatiket o scrivendo a [email protected]