Donne per la cultura Premio a Vania Mento

Arcola ospita l’edizione 2023 del premio "Women for culture and for peace – International award 2023", ideato dall’aullese Marina Pratici, per dare un riconoscimento a donne in ambito accademico, sociale e culturale a livello mondiale, impegnate attivamente nel promuovere azioni concrete di pace e cultura. Quest’anno il premio andrà a Vania Mento, presidente dell’associazione ’La voce di una è la voce di tutte’, impegnata in campagne di sensibilizzazione sull’endometriosi. Domani alle 18, la presidente dell’associazione, accompagnata dalla vice Alessia Astolfi e dalle tutor liguri Lorita Longo, Tania Vitali e @Alessia Ronconi, sarà nella Sala Pertini del Castello di Arcola per ricevere il premio da Marina Pratici, dall’assessore alle pari opportunità Camilla Monfroni e dalla presidente del consiglio Anna Catalano. Sarà presente anche Gianmarco Medusei presidente del consiglio regionale Liguria.