Donna salvata dalle telecamere, a fuoco la vestaglia mentre cucina: il figlio “vede” e chiama i soccorsi

Santo Stefano Magra, 7 aprile 2023 – Un pronto intervento da remoto ha evitato la tragedia. E’ stato infatti provvidenziale l’utilizzo della tecnologia per rendersi conto del pericolo che stava correndo la madre e così, pur da distante, il figlio è riuscito ad avvertire i vicini di casa della donna per poi attivare la macchina dei soccorsi. L’anziana di 87 anni è adesso ricoverata in condizioni gravi al centro ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa a causa degli effetti provocati dal fuoco che l’altra sera l’ha avvolta mentre si stava preparando qualcosa per cena.

Ma è stato fondamentale l’occhio attento del figlio che, non abitando con la madre, ha installato nel suo appartamento a Santo Stefano Magra un impianto di videosorveglianza per monitorare alcune stanze. Un sistema di controllo per restare più tranquilli quando la donna resta sola in particolare la notte. Per fortuna il figlio l’altra sera appena passate le 19 era collegato con il sistema di allarme e ha visto in diretta le immagini della madre avvolta dal fuoco che le aveva attaccato la vestaglia che stava indossando. Sono stati momenti terribile nei quali l’uomo ha dimostrato grande lucidità e freddezza e senza farsi prendere dal panico ha innanzittutto avvertito i vicini di casa della madre chiedendo di entrare nell’appartamento per prestare i primi soccorsi e successivamente attraverso il numero unico 112 ha messo in moto la macchina dell’intervento.

Sul posto, in centro del paese di Santo Stefano Magra, sono prontamente arrivati i vigili del fuoco della Spezia e il personale sanitario del 118 oltre all’autoambulanza della locale Pubblica Assistenza e i carabinieri della stazione di Santo Stefano Magra. Le condizioni della donna sono apparse immediatamente serie e dopo un primo trasporto all’ospedale Sant’Andrea della Spezia è stato deciso il trasferimento urgente al centro grandi ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa. L’anziana signora è autosufficiente e vive da sola ma per tranquillità e precauzione i famigliari avevano adottato un sistema elettronico che consente di monitore da distanza l’appartamento e in questo caso l’accorgimento si è rivelato decisivo per evitare il dramma. I vigili del fuoco hanno verificato che non ci fossero perdite di gas o comunque situazioni che avrebbero potuto provocare pericoli anche per gli altri condomini.