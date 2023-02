Donato alla Martinetti il quadro del Rotary

"Mi sono accorto di aver ricevuto in cambio molto più di quello che ho dato". Così il maestro Cosimo Cimino, direttore artistico di un progetto che ha coinvolto nella realizzazione di un quadro i detenuti della casa circondariale della Spezia ha voluto commentare la sua esperienza. Un dipinto che ritrae il golfo spezzino, con le barche a vela e Portovenere, è stato donato ieri dal Rotary club Sarzana-Lerici al Comune di Sarzana, che ha deciso di posizionarlo nella biblioteca Martinetti. L’opera realizzata da Mohamed Anakache, Mohamed El Hidaoui, Mustapha En Naimi, Noreddine Salim, Oyemechi Odeh Henry, Sem Mengs e Andrea Lombardi sotto la supervisione del maestro Cimino si inserisce nell’ambito del progetto "Il rifiuto non esiste" curato dalla consulta provinciale femminile di Spezia e dall’associazione Colibrì. "Quest’opera realizzata dai detenuti con materiale di scarto è una riproduzione di quella originale che si trova nella casa circondariale per scelta del Ministero della Giustizia da cui è stata patrocinata – ha spiegato Maria Cristina Failla, presidente della consulta –. Abbiamo scelto di donarla al Rotary club che ci aveva sponsorizzato che, a sua volta, ha voluto regalare la tela alla città di Sarzana". Toccanti le parole di Anna Rita Gertile, direttrice della casa circondariale – "Non è stato facile mantenere le attività per i detenuti durante il periodo caratterizzato dalla pandemia, ma proprio per cercare di alleggerire loro la detenzione unita alle restrizioni del covid che abbiamo dato la nostra disponibilità. Non sempre si riesce a rieducare i ragazzi o a fargli cambiare strada, ma questo è il nostro mandato e non possiamo smettere di provarci". "L’arte – ha aggiunto il primo cittadino Cristina Ponzanelli - ci migliora e credo non ci sia posto migliore di una biblioteca frequentata da ragazzi per ospitare un’opera bellissima" Elena Sacchelli