Don Alessandro in videoconferenza con Euro Mazzi

I

Don Alessandro torna in paese

un mese dopo l’ultima messa del 24 settembre scorso e la partenza per la Germania. Lo farà questo pomeriggio per partecipare alla presentazione del libro scritto a quattro mani con Euro Mazzi dal titolo “Il Monte di Pietà di Castelnuovo Magra 1593-1808 - Storia delle confraternite di Castelnuovo Magra”. L’appuntamento è per le 17.30 di oggi alla sala convegni del centro sociale di Molicciara. La partecipazione di don Chiantaretto avverrà con un collegamento da remoto in videoconferenza "Sono contento – dice il sacerdote – di poter partecipare alla presentazione di questo libro che ho curato con l’amico Mazzi e di poterlo fare con i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione". A introdurre i due autori sarà il sindaco di Castelnuovo Daniele Montebello. Nonostante i 659 km che separano Friburgo in Brisgovia dal borgo castelnovese don Alessandro non ha interrotto completamente i rapporti con i suoi ex parrocchiani. "Continuo a inviare via Whatsapp – spiega don Alessandro ( foto) tra una lezione di tedesco e l’altra- il commento al Vangelo del giorno che preparo da anni. Molti castelnovesi inoltre si collegano alla pagina Facebook della comunità italiana di Friburgo per seguire la messa che celebro ormai da tre domeniche in Germania". Il ricavato della vendita del libro di Mazzi e Chiantaretto sarà devoluto alla parrocchia di Santa Maria Maddalena.

F. D.