Non resta in casa ai domiciliari, 52enne sarzanese arrestato dai carabinieri

Carabinieri

Sarzana, 16 marzo 2023 - Viola l’obbligo di rimanere in casa di notte in attesa del processo: 52enne arrestato dai carabinieri. Stamattina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sarzana, hanno arrestato un uomo della zona, che era destinatario di un’ordinanza di aggravamento emessa dall’autorità giudiziaria che ne disponeva l’accompagnamento in carcere in sostituzione della precedente misura dell’obbligo di dimora con permanenza notturna nella sua abitazione. A questa misura era stato sottoposto lo scorso febbraio a seguito di un arresto in flagranza di reato. quando i carabinieri di Sarzana lo avevano sorpreso mentre tentava di forzare la porta di un esercizio commerciale di quel centro cittadino.

A seguito del giudizio direttissimo, l’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in provincia della Spezia con obbligo di permanenza in casa durante le ore notturne ma i militari, a seguito di assidui controlli, avevano appurato che per ben tre volte aveva violato gli obblighi imposti, risultando assente da casa nell’arco delle ore notturne. Le violazioni sono state tempestivamente riferite alla magistratura, che ha pertanto disposto la custodia cautelare in carcere e stamattina l’uomo è stato accompagnato nella casa circondariale della Spezia, dove dovrà attendere il processo.