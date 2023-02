Domenica prossima appuntamento con la 2ª marcia “Panoramica di Ponzano Superiore” valida per il ‘Palio del Marciatore La Spezia e Lunigiana’. Una passeggiata di 12 chilometri tra le colline alla scoperta di luoghi ricchi di storia lungo la via Francigena. Il ritrovo è alle ore 8 al circolo sociale Acli di Ponzano Superiore. Le iscrizioni verranno raccolte dalle 8.15 alle 9.30, contributo di partecipazione 3,5 euro a iscritto comprensivo di assicurazione, ristori lungo il percorso e omaggio all’arrivo. La manifestazione terminerà alle 12.30. Verranno premiati i primi 8 gruppi con minimo 5 iscritti. Per informazioni: Paolo 342 1345273 e Fabio 334 8363231.