domani la tavola rotonda La via Francigena è un’opportunità per aumentare i flussi turistici Occorre avviare collaborazioni per l’organizzazione di attività

La via Francigena è stata la prima forma di turismo. Un percorso di fede affrontato dai pellegrini diretti a Roma tra insidie, difficoltà e sofferenze. La versione moderna del viaggio consente ai camminatori di viverlo anche dal punto di vista turistico visitando i borghi lungo la via. Un ruolo importante lo ha sempre svolto Sarzana e per questo domani alle 10 le nuove prospettive di valorizzazione verranno analizzate nel convegno organizzato dall’Aevf (associazione europea vie francigene) con Confartigianato e Comune. Tavola rotonda in ssala consiliare tra la sindaca Cristina Ponzanelli, l’assessore alla cultura Giorgio Borrini, Giuseppe Menchelli direttore di Confartigianato, Egidio Banti presidente del centro Niccolò V, Luca Parodi coordinatore commissione cultura della Regione e, per Aevf, il direttore Luca Bruschi, il vice presidente Francesco Ferrari e il project manager Luca Faravelli. Obiettivo: collaborare nell’organizzazione di attività legate alla via Francigena per valorizzare il turismo e le attività ricettive, commerciali e artigiane. Lavori coordinati dal giornalista Fausto Rossi.