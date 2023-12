Domani interruzione dell’energia elettrica

Potenziamento della rete elettrica, domani sarà interrotta la fornitura tra Bottagna e Piano di Valeriano. I lavori consistono nel rifacimento della cabina MT/BT denominata cartiera, e in dettaglio nel restyling totale della cabina con l’installazione di apparati di telecontrollo per garantire un miglior servizio alla clientela e diminuire i tempi di ripristino in caso di guasti accidentali. Per effettuare i lavori sarà necessaria un’interruzione dell’alimentazione, domani dalle 9 alle 15, le vie interessate sono: via Emanuele, via Canaia , via Ronco Chioso, via Provinciale, via Provinciale Bottagna e via Piana.