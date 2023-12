"Divieto Esteso in un'Area Vasta di La Spezia"

L’ordinanza di divieto è estesa a un’area vasta: le vie Mazzini, Landinelli, Cicala, Bonaparte, dei Fondachi, dei Giardini, Vicolo Bonicella, piazza Garibaldi, vie Sotto gli Uffizi, Torrione Testaforte, Luigi Neri, viale Mazzini, piazza Cesare Battisti, Scalinata Tina Lagostena, via Cittadella, Vicolo Ivani, piazza Firmafede, via Dietro il Teatro, piazza Niccolò V, vie Castruccio, Cattani, Fiasella, Mascardi, piazza Cittadella, piazza Baden Powell, vie Torrione Stella Sud, Paci, San Francesco, piazza Don Ricchetti, vie della Croce, Torrione San Francesco, piazza Capolicchio, piazza Matteotti, via Torrione Stella Nord, ex Area Cabano, vie Bertoloni, Marconi, Gramsci, Torrione Genonovese, piazza Luni, piazza De Andrè, vie Dogana Vecchia, Cisa, viali Alighieri e della Pace, via Gori, piazze San Giorgio e Martiri, vie Sobborgo Spina, Sobborgo Emiliano, piazza Vittorio Veneto, via Marinai d’Italia, viale XXI Luglio, piazza Jurgens, vie XX Settembre, Garbusi, Cadorna, Picedi, Muccini, Emiliana, Lucri, Ronzano, 4 Novembre, Paganino, piazza Avis, via privata Giorgi, ex area Giorgi, via Trinità, piazza Caduti di via Fani, vie Moro, Pecorina primo tratto, del Murello, Marina, Chiavica e via Mazzincollo.