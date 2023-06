Divieto di sosta a Marinella, parcheggiare diventa un'impresa

Con l’arrivo del mese di luglio, a Marinella, non sarà più possibile parcheggiare lungo le banchine del vialone. A stabilire il divieto di sosta lungo i due lati della banchina è stato Anas, ente proprietario di quel tratto di strada. "Domani (oggi per chi legge, ndr) con il comparto di Polizia locale provvederemo a installare l’apposita cartellonistica atta a segnalare il divieto di sosta per non fare agguati ai cittadini – ci ha spiegato l’assessore Stefano Torri da noi raggiunto telefonicamente –. Non appena appresa la decisione di Anas ci siamo mossi tempestivamente per comunicare in maniera capillare la novità che da sabato riguarderà Marinella".

Una notizia che certamente susciterà il malcontento dei frequentatori del litorale di Marinella dal momento che, a partire da questo sabato, trovare parcheggio sarà sempre più difficoltoso. E se, come si suol dire, i problemi non vengono mai dai soli, quello di Marinella è un caso emblematico. Come noto l’ampio tratto di spiaggia libera, a estate inoltrata, è ancora sprovvisto di un gestore e di servizi. A mancare non sono solo le docce, i servizi igienici o la possibilità di poter noleggiare una sdraio o un lettino, ma anche e soprattutto la presenza di bagnini.

Tornando al tema dei parcheggi, è chiaro che chi non intende pagare per passare una giornata al mare, dovrà svegliarsi molto presto oppure sperare in un colpo di fortuna. Resta quindi la possibilità di poter posteggiare la proprio auto in viale F.J Kennedy, nel piccolo parcheggio bianco di fronte alle scuole elementari o nel borgo, ma specialmente nel fine settimana la caccia al parcheggio gratuito si preannuncia essere una vera e propria impresa. Diversi stabilimenti balneari offrono la possibilità di poter parcheggiare gratuitamente ai propri abbonati, mentre nel parcheggio accanto all’Ape d’Oro si può parcheggiare a prezzi ragionevoli (3 euro mezza giornata, 6 euro intera e 100 euro per l’abbonamento mensile), sino a esaurimento posti.

Elena Sacchelli