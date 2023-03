Distretto turistico in Val di Magra Guccinelli incontra gli altri sindaci

Il gioco di squadra come soluzione per il rilancio della città e della Val di Magra. Le opportunità di crescita attraverso i finanziamenti europei sarà il tema affrontato dal candidato di centro sinistra Renzo Guccinelli nell’incontro in programma domani sera, venerdì, alle 21 alla sala dela Repubblica. Si tratta del quarto e ultimo incontro del ciclo ’Sarzana, insieme’ avviato già dallo scorso autunno da Guccinelli per esaminare vari punti e trarre indicazioni per la stesura del programma elettorale.

Nell’ultimo appuntamento inizialmente previsto per stasera ma, vista la concomitanza dell’importante impegno sportivo dell’Hockey Sarzana, posticipato a domani, il candidato Renzo Guccinelli avrà il sostegno dei sindaci della Val di Magra. Per l’occasione dunque insieme a Paola Sisti (Santo Stefano Magra), Daniele Montebello (Castelnuovo Magra), Umberto Galazzo (Ameglia), Alessandro Silvestri (Luni) e Monica Paganini (Arcola) si parlerà del Distretto Turistico Val di Magra nato nel 2018 che ha come capofila il Comune di Sarzana. Cosa non funziona ? Perché non decolla ? Lo spiegheranno gli amministratori direttamente interessati. Negli anni scorsi a più riprese infatti i sindaci avevano sollecitato un tavolo di condivisione e addirittura il Comune di Santo Stefano Magra si era proposto di assumere il ruolo di guida sostituendo Sarzana. L’occasione dunque sarà utile per capire quali opportunità sono state, eventualmente, perdute e quali invece potrebbero essere intercettate anche nell’ottica del miglioramento delle infrastrutture e della rete viaria. m.m.