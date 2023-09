Disservizi nel recapito delle lettere. La sindaca portavoce della protesta: "E a Romito serve un postamat"

Disagi a causa dei disservizi nel recapito della corrispondenza nel territorio comunale di Arcola, la sindaca Monica Paganini ha scritto a Poste Italiane. Una lettera in cui spiega i ripetuti solleciti inviati nel corso degli ultimi due anni e anche durante gli incontri in presenza con la Direzione Provinciale, per ribadire i disagi riscontrati sul territorio comunale nei servizi di recapito postale. In particolare anche la richiesta di un postamat a Romito, la frazione più popolosa del territorio comunale, caduta nel vuoto, nonostante le richieste da parte dell’amministrazione comunale e poi i ritardi nel ricevere la corrispondenza, per alcuni le bollette scadute sono all’ordine del giorno.

"Spiace evidenziare che a distanza di così tanto tempo, la situazione nel tempo sottolineata, continua purtroppo a peggiorare e questo non è più sostenibile – scrive Paganini – ricevo dai miei cittadini continue segnalazioni circa ritardi, spesso prolungati per mesi, nella consegna della corrispondenza". Ritardi che, specifica la sindaca, generano: la mancata presenza di persone fragili alla visita medica di screening programmata da Asl considerato che gli avvisi arrivano ben oltre la data dell’appuntamento, contenzioso per le scadenze di bollette non pagate perché non appoggiate su conto corrente bancario provocando more e rischi di interruzione dei pubblici servizi, contenziosi nel recupero crediti da parte di società erogatrici di pubblici servizi, poiché non sono state recapitate in tempo utile le ingiunzioni di pagamento. "Chiediamo che Poste Italiane_ conclude Paganini_ fornisca chiarimenti in tempi brevi su questa gestione del recapito postale e indicazioni su come l’Istituto pensa di risolvere questo disagio riscontrato nel servizio alla cittadinanza. Colgo l’occasione per ribadire, semmai ve ne fosse ancora bisogno, la necessità dell’installazione di un’apparecchiatura Postamat all’Ufficio Postale di Romito Magra, come evidenziato nell’ultima risoluzione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2023".

Cristina Guala