Discarica a cielo aperto a Fornola. Carcasse di auto e cumuli di rifiuti

Vezzano (La Spezia), 11 aprile 2023 - Rifiuti e auto abbandonate a Fornola, una situazione di degrado che va eliminata al più presto: "Il pensiero va a cosa potrebbe succedere nelle ore notturne senza un’adeguata illuminazione e senza la presenza di telecamere che consentano di punire gli incivili – sottolinea il gruppo –. Uno spettacolo simile davanti ad un luogo molto frequentato e che fa percepire il nostro territorio degradato e insicuro".

Il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Tiziano Pucci ha svolto un sopralluogo dopo aver ricevuto molte segnalazioni da parte di cittadini e ha poi presentato un’interrogazione al sindaco di Vezzano, Massimo Bertoni, e al consigliere Daniele Tintori che ha la delega alla cura e decoro del territorio: "A Fornola, nell’area di parcheggio posta in prossimità dell’ingresso sul lato nord del centro commerciale, l’ennesimo cumulo di rifiuti, con la presenza di due automobili che sembrano abbandonate, ma non risultano rubate, private entrambe delle ruote e con alcuni danni, ci chiediamo se la vigilanza urbana ne aveva costatato la presenza".

Il Movimento vuole sapere dall’amministrazione comunale vezzanese se sia stata emessa un’ordinanza per eliminare quella situazione e se siano stati sanzionati i proprietari delle auto prive di assicurazione e di revisione, oltre a emettere provvedimento di pulizia straordinaria per ripristinare il decoro dell’area. I pentastellati chiedono inoltre di sapere se la zona sia stata ricompresa nel piano per il posizionamento delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero utili per monitorare l’area e punire i responsabili degli abbandoni .

Cristina Guala