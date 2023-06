Disagi a Pianazze e Termo "Assessore venga a vedere"

"I disagi ci sono eccome, l’assessore Giampedrone venga a vedere". Giuseppe Mori portavoce del comitato ‘Le Pianazze nel cuore’ si dice stupito dalle dichiarazioni dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone in merito all’impianto di trattamento rifiuti posto a Groppolo a Arcola, località meglio conosciuta come ex Cava Cortesia: "L’assessore regionale – spiega Mori – ha affermato che non gli risultano in capo a Regione Liguria segnalazioni di disagio da parte della popolazione dei quartieri Pianazze Termo. Non posso credere che a un politico di esperienza come lui siano sfuggiti gli articoli apparsi su tutti gli organi di stampa in cui il Comitato Pianazze nel cuore rendeva pubbliche le condizioni di disagio del quartiere costretto a vivere in condizioni al limite del degrado a causa del traffico e delle problematiche derivanti dagli insediamento venutasi a creare all’interno dell’ex Cava Cortesia negli ultimi anni".

Ci sono state riunioni, sit in, proteste, incontri con il Comune di Arcola e la Provincia per cercare di risolvere la difficile convivenza tra la zona residenziale e quella industriale: "Non posso inoltre credere – prosegue Mori – che non sia stato a conoscenza della passeggiata ecologica organizzata dai cittadini del quartiere per sensibilizzare le autorità competenti riguardo la situazione e della posizione presa dai consiglieri del gruppo di minoranza arcolana ‘Cambiamo’, che fa riferimento al movimento di cui lui è insieme al Presidente Toti , leader a livello regionale".

I consiglieri hanno dato in più riprese appoggio ai cittadini delle Pianazze, partecipando anche a riunioni pubbliche, e andando personalmente a visitare la zona, insieme a cittadini residenti, partecipando anche alla passeggiata ecologica. "Sicuro che l’assessore Giampedrone, accoglierà l’invito del comitato Pianazze nel cuore di fare una visita insieme nel quartiere accompagnato se vuole anche dai consiglieri comunali di Arcola che fanno politicamente riferimento alla sua persona, in modo che si possa rendere conto delle condizioni in cui vive il quartiere. E lo invito già da ora alla seconda passeggiata ecologica che il gruppo organizzerà entro giugno".

Cristina Guala