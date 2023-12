Diocesi di Luni. La lunga storia dei presepi

La storia plurisecolare dei presepi nella diocesi di Luni sarà al centro di un convegno che si svolgerà sabato 13 gennaio a Sarzana, a cura del centro studi “Niccolò V”. Lo annuncia il presidente Egidio Banti nel settimanale della Diocesi, con un articolo dedicato al tema. "Se la notte di Natale dell’anno 1223 fu quella in cui frate Francesco presentò al piccolo popolo di Greccio, nell’alto Lazio, la sua intuizione di rappresentare in modo plastico e visivo la Natività del Signore, quando furono realizzati i primi presepi nella diocesi di Luni? Ovviamente non lo sappiamo", spiega Banti. Che aggiunge: "Se però i primi presepi, quasi sempre “viventi”, furono realizzati nell’ambito delle comunità francescane, è assai verosimile che il territorio della diocesi di Luni, che era in quel tempo molto vasta, ne sia stato interessato. Il convento dei minoriti, a Sarzana (che dal 1204 era divenuta sede del capitolo, anche se non ancora del vescovo), fu uno dei primi al confine tra l’Italia centrale e quella settentrionale, confine rappresentato dalla via Romea, o Francigena. La tradizione, come è noto, vuole che lo stesso Francesco abbia sostato in quel convento, ma se di tale tradizione non ci sono prove documentali, di sicuro chiesa e convento sono state tra le istituzioni più antiche dell’ordine francescano, e sarebbe strano che il presepe natalizio non vi avesse trovato “albergo”". Di sicuro, è stato per secoli di grande richiamo, e lo è tuttora sia pure in una sede diversa, il presepe realizzato da Anton Maria Maragliano per la chiesa e convento dei frati cappuccini, sulle pendici di Monte d’Armolo alla periferia sempre di Sarzana. Il periodo della sua realizzazione è il primo Settecento, quando il convento sarzanese era sede dello studentato teologico della provincia ligure dei cappuccini. Il presepe fu poi sistemato in un locale adiacente alla chiesa di San Giovanni Battista, dove rimase sino alla chiusura del convento negli anni Settanta del secolo scorso. Ora si trova a Genova, nel museo della provincia ligure, e alcune statue particolarmente pregevoli, quelle dei re Magi, sono state esposte, ancora nel 2017, in una esposizione dei presepi cappuccini della Liguria.