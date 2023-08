Digestore, in attesa del Tar "Ma lo stop è possibile?"

Il Tar del Lazio deciderà sul ricorso presentato dal Comune di Santo Stefano Magra contro il finanziamento di 40 milioni di euro arrivato dai fondi del Pnrr a supporto del progetto di realizzazione dell’impianto Biodigestore dei rifiuti di Saliceti. Un’altra battaglia legale è in corso anche al Tribunale amministrativo della Liguria relativa alla modifica del piano regionale dei rifiuti. Il Comune di Santo Stefano Magra da sempre impegnato insieme ai comitati ambientali contro la realizzazione del progetto previsto nell’area di Saliceti andrà comunque avanti nell’azione legale, così come verrà seguita con attenzione la petizione presentata all’Unione Europea che verificherà eventuali difformità del progetto rispetto al bando di gara europeo vinto da Acam Iren. Ma come emerso nel corso dell’ultimo consiglio comunale, con le chiare parole della sindaca Paola Sisti, le speranze di fermare il progetto sono prossime allo zero. Ma l’ente proseguirà nel percorso per mettere in chiaro tutte le posizioni ed eventualmente evidenziare difetti e errori nelle procedure. Alla fine potrebbero arrivare sazioni economiche nei confronti del soggetto proponente, ritardi nei lavori e rallentamenti. Ma la macchina è ormai lanciata e pensare che i ricorsi possano bloccarla e addirittura annullare il piano e il finanziamento di 40 milioni è ritenuto una speranza vana.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere di opposizione Luciano Mondini. "Se è vero che nessuna azione – ha spiegato Mondini – potrà annullare l’autorizzazione alla realizzazione del Biodigestore si devono confrontare le situazioni economico, ambientali e sanitarie prima e dopo l’entrata in funzione dell’impianto. Quindi occorre integrare la rete di controllo da parte di Arpal con una rete di monitoraggio continuo, che sfrutti l’attuale tecnologia intercettando fondi Pnrr, promuovendo stage di laureandi in ingegneria e Start Up, attraverso le convenzioni attive tra Comune e Università di Genova e Pisa". Massimo Merluzzi