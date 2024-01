Diciotto assunzioni all’Asl5. In servizio medici e infermieri: "Altri posti con un concorso"

Diciotto nuove assunzioni nel personale sanitario, che vanno a implementare l’organico dell’Asl e, di conseguenza, aumentare e migliorare i servizi alla collettivittà. Prosegue l’attività di reclutamento di personale avviata dall’azienda sanitaria spezzina sull’onda lunga di quanto avvenuto già nelle scorse settimane. Nei giorni scorsi l’Asl ha deliberato l’assunzione di nuovi professionisti. Sono entrati nell’organico aziendale cinque infermieri a tempo indeterminato, dalla procedura di mobilità volontaria riservata ai dipendenti dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 4. Assunti anche dodici tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro a tempo indeterminato risultati vincitori per Asl5 nella graduatoria di merito del concorso pubblico regionale indetto da Alisa. Infine entra in servizio un cardiologo a tempo indeterminato dalla graduatoria di merito del concorso indetto da Asl5. "Continua l’attività di reclutamento di personale concentrata soprattutto sull’assunzione di medici – sottolinea il direttore generale di Asl 5 Paolo Cavagnaro – Sono a buon punto le procedure per due posti per Dirigente Medico disciplina di Neuropsichiatria Infantile e un posto per Dirigente medico disciplina allergologia ed immunologia clinica e dirigente medico disciplina cure palliative. Le domande arrivate e di conseguenza i candidati ammessi ai concorsi sono numericamente tali (28 allergologia, 17 aeuropsichiatria infantile, 4 cure palliative) che riteniamo, alla fine dell’iter concorsuale, di avere graduatorie pronte da cui assumere, in base alle necessità, oltre ai vincitori anche altri idonei".