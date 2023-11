Dibattito con Luca Mercalli

In Italia a chi appartiene l’acqua? Una domanda alla quale tenterà di dare risposta l’incontro aperto a tutti organizzato dall’associazione InSarzana per sabato, dalle ore 9.30, nella sala consiliare di Palazzo Roderio. Nonostante il referendum del 2011, dove gli italiani hanno preso posizione contro la privatizzazione dell’acqua, oggi in Italia troviamo un sistema “misto” e il processo di privatizzazione ha trasformato l’acqua in fonte di speculazione, fatto che "con l’aggiunta dei cambiamenti climatici in atto, si proporrà nel futuro in tutta la sua problematicità, esistenziale ed economica". Ne discuteranno Luca Mercalli presidente della Società metereologica italiana, in diretta streaming; Egidio Banti, sindaco di Maissana dove la gestione dell’acqua è pubblica; Rino Tortorelli, del Comitato Acqua Pubblica.