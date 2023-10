Di corsa dal baratro alla rinascita. La storia della maratoneta Sara

È l’esempio lampante e vigoroso del coraggio, della forza e della determinazione, per questo ieri pomeriggio, Sara Viani, splendida quarantenne di Prati di Vezzano ha raccontato al pubblico del Festival della Scienza a Genova, la sua storia di speranza e di ripresa. Nella Sala del Minor Consiglio a Palazzo Ducale, dopo gli iniziali interventi di quattro ricercatori attivi in ambiti diversi, Lucia Del Mastro direttrice della Clinica di Oncologia Medica, il cardiologo Marco Canepa, Michele Cea professore di ematologia, Luana Benedetti neurologa, le cui cure sono state determinanti per la giovane, Sara ha aperto il suo cuore, parlando di sé e di quanto avvenne nel 2017 quando aveva 38 anni e rischiò di rimanere paralizzata: "La vita mi ha voluto insegnare qualcosa di importante e per questo ora la amo ancora di più" è stato il suo messaggio, la sua voglia di esserci, la prova di come lo sport possa riportare alla vita, anche quando questa colpisce violentemente.

Rientrata da una vacanza in Kenya, Sara, appassionata di sport, all’improvviso non muove più le gambe, sembrano un macigno, e poi le braccia, immobili, il viso che non risponde ai comandi. Il corpo come se non fosse suo, le forze che mancano ogni giorno di più, fino alla diagnosi, la sindrome di Guillame Barrè, una malattia neuromuscolare rara. Una stangata sulla testa, il nome di questa malattia si associa a gravi difficoltà, ma Sara non si è data per vinta, anche in quei momenti in cui pensava di non farcela, invece è riuscita a vincere la sua battaglia personale. E’ tornata a vivere, a camminare, a dedicarsi allo sport, soprattutto a correre, a fare progetti: è diventata maratoneta, riuscendo a disputare la Halloween Half Marathon a Miami, e poi non mancando mai ad una maratona, a Firenze, Roma, fino ad arrivare al traguardo di 42 km e 195 metri. "Sono molto emozionata – ci ha detto Sara prima di intervenire al festival dove ha raccontato quanto le è accaduto – spero di riuscire a dare un messaggio positivo, di lasciare un Impronta così come la parola chiave del festival della scienza".