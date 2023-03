Depuratore di Paduletti Pronto il nuovo scarico

Sono stati completati gli interventi di riqualificazione del depuratore di Paduletti a Castelnuovo Magra. L’opera concordata con Acam Iren, dal costo di 216 mila euro, ha consentito lo spostamento dello scarico dal fosso maestro della località Prada al canale degli orti che ha una portata d’acqua superiore andando così a evitare il deposito di liquame che, durante le forti piogge, viene trascinato facendo scattare l’allarme inquinamento. "Abbiamo deciso – ha spiegato il vice sindaco Luca Marchi – la modifica in accordo con Acam Iren per ridurre il più possibile l’impatto sull’ambiente e il disagio sui residenti. Proprio le diverse dimensioni e la portata del flusso d’acqua ci ha suggerito di puntare sul canale degli Orti. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per migliorare il nostro depuratore che due anni fa è già stato alleggerito di ben 1500 utenze dirottate sull’impianto di Camisano ad Ameglia". Intanto proseguono gli interventi sulla rete fognaria, sempre a opera di Acam Iren, in via dei Bianchi.