“Dentro lo sguardo di Tommy” Nelle fotografie di Malfanti radici e vissuto di una comunità

Con la sua macchina fotografica ha fermato il tempo sui momenti più belli dei castelnovesi. Ma non soltanto. Tommaso Malfanti, per tutti semplicemente Tommy, è stato un professionista del mestiere intuendo fin da giovanissimo come poter legare la fotografia all’arte. Seguendo all’opera i grandi chef traendo spunto dal giornalista castelnovese Salvatore Marchese quando ancora la moda della cucina non era un fenomeno dilagante oppure girando il mondo come fotografo ufficiale dello scultore costaricano Jumenez Deredia. Il suo paese lo ricorda a un anno dalla scomparsa dedicandogli la mostra dal titolo "Blow Up. Dentro allo sguardo di Tommy".

L’esposizione di una quarantina di fotografie tra colore e bianco e nero sarà aperta alla Torre dei Vescovi di Luni nel borgo di Castelnuovo Magra dal 1 aprile al 4 giugno curata dalla figlia Irene Malfanti e Elisabetta Sacconi con il patrocinio del Comune. Le immagini sistemate sui diversi pini della torre saranno accompagnate dai testi scritti da Cinzia Morachioli. La scelta del titolo, Blow Up, è legata non soltanto al famoso film ma al nome del laboratorio che Tommy aprì tanti anni fa a Molicciara insieme a Cinzia.

A ricordare la figura umana e professionale oltre che a presentare la rassegna a lui dedicata si sono ritrovati insieme a Irene il sindaco Daniele Montebello, gli assessori Katia Cecchinelli e Gherardo Ambrosini e Elisabetta Sacconi la curatrice, insieme a Irene e ai suoi fratelli, dell’iniziativa. "Non è stata una scelta semplice - ha spiegato Irene - vista la mole di lavoro collezionato in tanti anni di carriera. Ma abbiamo voluto intraprendere il cammino di papà dalle origini locali fino alle sue esperienze professionali in giro per il mondo soprattutto seguendo lo scultore Deredia". Come ha ricordato il sindaco ogni castelnovese conserva in casa almeno una fotografia firmata da Tommaso Malfanti: dalle cerimonie alle rassegne sportive di calcio, ciclismo e pattinaggio, alle iniziative culturali, inaugurazioni e feste scolastiche la sua era una presenza abituale e sempre molto discreta.

La mostra verrà inaugurata il 1 aprile e sarà aperta fino al 4 giugno il sabato e domenica con orario 10-12 e 15.30-19.30. Le aperture straordinarie a aprile sono fissate nei giorni 10, 24 e 25 e 1-2 giugno.

Massimo Merluzzi