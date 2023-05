Dendroclimatologia nell’oasi della Lipu

Appuntamento sabato e domenica all’oasi Lipu di Arcola per la festa nazionale delle oasi e delle riserve Lipu. Si inizia domani alle 16.30 al centro visite Barcellone a San Genesio, nel parco di Montemarcello Magra, con l’incontro "Arbor meminit: gli alberi raccontano il clima che cambia" con Riccardo Cerrato, ricercatore dell’Università di Pisa. Gli anelli di accrescimento sui tronchi degli alberi vengono usati per la dendroclimatologia, la scienza che mette in correlazione l’età delle piane con i fattori che ne hanno influenzato la crescita e lo sviluppo per scoprire come è mutato il clima. Domenica alle 15.30 caccia al tesoro per bambini dai 6 anni "Tra piume e penne, riconosciamo a chi appartengono". Alle 17 visita guidata lungo i sentieri dell’oasi. Gradita la prenotazione, info 349 0956080 o [email protected]