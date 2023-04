Democratici e Centrodestra Gli incontri

Il Partito Democratico presenta stamani la lista dei candidati consiglieri a sostegno di Renzo Guccinelli. L’incontro è in programma alle 11.30 al point elettorale aperto dal partito in via Mazzini 108. Prima dell’appuntamento Guccinelli terrà alle 10.30 al suo point elettorale di piazza Luni un incontro sul tema dei servizi sociali comunali. Venerdì prossimo, 14 aprile alle 17.30, invece si parlerà del Parco di Montemarcello Magra Vara e della tutela delle risorse idriche nella tavola rotonda alla quale parteciperà Pietro Tedeschi ex presidente dell’ente di difesa ambientale.

Sempre questa mattina il centro destra chiuderà le due liste civiche "Cristina Ponzanelli sindaco" e "Sarzana Civica" che affiancano Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e Avanti Sarzana nella coalizione che sostiene la sindaca uscente. La prossima settimana è in programma l’evento pubblico di presentazione.