Debito di droga costa l’arresto a ventenne. Aveva chiesto una Playstation come garanzia

A garanzia di un debito di droga lo spacciatore ha preteso una Playstation di ultima generazione salvo poi chiedere più denaro rispetto alla cifra inizialmente pattuita e tenersi il gioco elettronico. A quel punto vistosi perso l’acquirente, un ventenne sarzanese, ha chiesto aiuto alle forze della Polizia di Stato che hanno organizzato l’azione per mettere fine all’estorsione. Un giovane di 23 anni di nazionalità romena è stato arrestato dalla squadra anticrimine del commissariato di Sarzana ed è già comparso in tribunale a Spezia per la direttissima. Il giudice Carolina Gagliano, pubblico ministero Raffaele Giumetti, ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari. La vicenda si è aperta dopo che il sarzanese aveva contratto un debito dopo aver ricevuto la sostanza stupefacente. Lo spacciatore aveva fissato un termine entro il quale saldare il conto ma nonostante le richieste e i numerosi solleciti telefonici l’acquirente non era riuscito a reperire il denaro sufficiente. Fin quando nell’incontro tra i due è stato proposto di consegnare la Playstation a garanzia del debito. La vittima del ricatto dopo la consegna e il rincaro del debito passato da 150 a 300 euro si è rivolto ai poliziotti del commissariato che hanno predisposto un servizio di controllo della sala Slot dove i due si incontravano. Il ventenne ha dunque consegnato il denaro, segnato per renderlo riconoscibile, e dopo lo scambio i poliziotti sono entrati in azione arrestando lo spacciatore. Dopo aver consegnato tre involucri di sostanza stupefacente risultata al narcotest cocaina è stata effettuata una perquisizione domiciliare trovando in frigorifero, dentro una confezione di formaggio spalmabile, 1.40 grammi e altri 20 grammi dentro una asciugatrice. In casa è stata ritrovata anche la Playstaion 5. Lo spacciatore è agli arresti domiciliari mentre l’acquirenteo segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

m.m.