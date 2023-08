Debiti fuori bilancio a Ameglia: il Comune li salda

Il Comune di Ameglia ha messo mano a due vecchi debiti ancora da saldare prevedendo lo stanziamento della somma di copertura di quasi 11 mila euro per chiudere il conto con il passato. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato deciso all’unanimità di approvare le delibere con le quali sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio e trovati i relativi fondi. La prima delibera aveva come oggetto il riconoscimento di un debito riguardante la mancata copertura della spesa per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti a rischio infettivo durante l’emergenza sanitaria. L’importo del debito ammontava a 7 mila 348 euro. L’altro debito riguardava invece un atto di precetto notificato da un dipendente del Comune di Ameglia che rivendicava il mancato rispetto di un verbale di conciliazione del 26 gennaio 2017 tra le parti in una causa di lavoro all’epoca pendente davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale della Spezia. L’importo del debito riconosciuto dal consiglio comunale amegliese ammonta a 3 mila 552 euro. "Questi due debiti fuori bilancio - ha spiegato il sindaco Umberto Galazzo - si vanno ad aggiungere a diverse altre pendenze causate dalla precedente amministrazione comunale ma che sono stati riconosciuti in questi primi due anni dall’attuale giunta". Nel corso del consiglio comunale è stata esaminata anche la questione della scuola dell’infanzia di Fiumaretta e delle procedure ancora non avviate per consentirne l’apertura oltre alla necessità di alcuni interventi sulla struttura che non sono stati portati a termine. m.m.