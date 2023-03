Dante, al via gli appuntamenti

Si celebra oggi la giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta. Questo pomeriggio alle 18 l’assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo Magra ospita lo spettacolo dal titolo "Dell’arte contagiosa: Purgatorio, Canto VIII La preghiera serale" dedicato a Corrado Malaspina". Un progetto letterario e teatrale che è stato realizzato dall’associazione culturale Arte in scena coinvolgendo 31 Comuni della Liguria. L’appuntamento è fissato alla sala conferenze del centro sociale polivalente di Molicciara a ingresso libero. Contemporaneamente allo spettacolo si apre anche la mostra "La commedia dantesca nell’arte" con la consegna del volume "Dante Alighieri, il sommo poeta". Sempre nella giornata odierna il Comune di Castelnuovo Magra aprirà ufficialmente la terza edizione del concorso "Dillo a Dante" che coinvolge non soltanto gli studenti delle scuole del territorio ma anche i loro famigliari e chiunque voglia comporre una poesia oppure raccontare una storia per poi "comunicarla" a Dante Alighieri. Prosegue così il legame tra la storia del Sommo poeta e il territorio di Castelnuovo Magra, sede della storia pace sancita grazie proprio a Dante nella piazza Querciola del borgo collinare.