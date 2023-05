Danni alle case rifugio per donne “Vittoria” in campo per l’Emilia

L’associazione Vittoria si fa promotrice di una raccolta fondi dedicata alle case rifugio romagnole per donne vittime di violenza, strutture gravemente danneggiate durante l’alluvione, dopo aver avuto notizia della situazione da un centro antiviolenza di uno dei comuni romagnoli colpiti. "Noi liguri sappiamo benissimo cosa comporta una alluvione. Noi gestori di una casa rifugio sappiamo benissimo quanto possa essere grave l’inagibilità di una struttura protetta – spiega l’associazione –. Chiediamo pertanto alle singole persone e alle realtà pubbliche, private e associative di aderire al progetto e di contribuire alla raccolta donando direttamente o organizzando iniziative finalizzate alla raccolta fondi. Con un piccolo contributo di molte di noi possiamo fare tornare agibili abitazioni che per loro natura servono a proteggere e a rendere libere le donne. Garantiamo la massima trasparenza , tracciabilità e certezza sulla destinazione dei fondi". Per contribuire si può effettuare un bonifico direttamente all’iban dell’associazione o è possibile contattarla per avere informazioni o per organizzare insieme piccoli o grandi momenti di raccolta. IBAN: IT09K0503424545000000004657 intestato a Associazione Vittoria, causale Casa rifugio romagna. Info [email protected]

Aiuto alle popolazioni dell’Emilia Romagna duramente colpite dall’alluvione anche da parte dell’associazione “InSarzana” che organizza mercoledì prossimo, 31 maggio, in piazza De Andrè, una serata di solidarietà. L’associazione presieduta da Monica Faridone, in collaborazione con Kulchur Pub e il patrocinio del Comune, raccoglierà fondi alla presenza di musicisti, attori, artisti a partire dal "maestro" del dialetto sarzanese Massimo Pesucci che leggerà alcune poesie. Ci saranno i musicisti Bobby soul, Mauro Avanzini, Andrea Paganetto, Paolo Lusenti, Andrea Giannoni, I Nadja, Giovanni Berretta, Spetnà, Sara Grimaldi, Silvia Fazzi, Mary Crisci, Toni Garbini, Onewayout, Moreno Antognetti, Fabio Gianardi, Eros Brainfisting, Amanda Cargioli, Jonathan Lazzini. Saranno inoltre presenti alla serata gli artisti Giuliano Tomaino e la Factory, Paolo Biso, Gloria Giuliano, Marco Merino, Maria Grazia Taddei, Monica Faridone. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alle popolazioni colpite e versato sull’Iban IT69G0200802435000104428964 intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.