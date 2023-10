Daniela Tresconi nello staff di Città di Carta

L’arcolana Daniela Tresconi è stata chiamata a far parte dello staff direzionale del Festival Lucca Città di Carta che si terrà il 27 e 28 aprile 2024 al Real Collegio nella città toscana. Tresconi, dipendente comunale ad Arcola, giornalista e scrittrice, è fiera di essere entrata nel team: "Si tratta di un festival dedicato ai libri, alla carta, all’arte e alla stampa – ha raccontato Tresconi – al quale sono felicissima di poter portare il mio apporto. L’appuntamento è organizzato dal doppio team di “Nati per scrivere” e “L’Ordinario”, con la direzione della giornalista Romina Lombardi e dell’editore Alessio Del Debbio".

Per questa terza edizione sono in calendario eventi diffusi sul territorio, cominciando con una mini rassegna nella splendida cornice di Villa La Principessa, che ospiterà l’anteprima della rasseggna intitolata "La Villa dei libri" sabato 21 e domenica 22 ottobre, dalle 10 alle 19, a ingresso gratuito. Si tratterà di due giorni di cultura dedicati a incontri letterari con autori di qualità, esposizione di libri con editori indipendenti e artigiani di articoli inerenti a libri, tavole rotonde, mostre, attività e laboratori per grandi e piccoli lettori. "Tra gli ospiti già confermati per il mini festival “La Villa dei Libri” – racconta ancora Tresconi – curerò in particolare le presentazioni degli scrittori Marco Pardini e Marco Buticchi con il suo nuovo thriller storico in anteprima assoluta per la Toscana".

Cristina Guala