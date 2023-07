Dal palco per 4 al posto singolo: tutte le opzioni

"Abbonatevi perché questa formula non rappresenta solo un sostegno rivolto a noi, al teatro o più in generale alla città, ma anche un modo per scoprire talenti e spettacoli meno conosciuti ma davvero interessanti". Questo l’appello lanciato dal direttore artistico del teatro Impavidi Andrea Cerri per annunciare il via, a partire da oggi, della campagna di abbonamenti per la stagione di prosa 2023-2024. Tantissime le opzioni pensate per ogni esigenza e ottime riduzioni pensate per incentivare la fruizione del teatro cittadino da parte dei giovanissimi.

Si procederà per step: a partire da oggi e sino al 5 agosto toccherà alle prelazioni, quindi la prima fase sarà riservata alle conferme o agli spostamenti degli abbonati della scorsa stagione.

Da lunedì 7 agosto si partirà con i nuovi abbonamenti, mentre a partire dal 16 ottobre sarà aperta la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli. La linea seguita dal direttore degli Impavidi è stata quella di non aumentare il costo dell’abbonamento all’intera stagione e, quest’anno, sono previste due diverse formule di abbonamento. La prima – in prima classe in platea o nei palchi centrali al costo di 185 euro - prevede l’abbonamento a 9 spettacoli escluso l’appuntamento speciale con Neri Marcorè. La seconda, che consente l’accesso a tutti i 10 spettacoli del cartellone – sempre per quanto riguarda la prima classe – è proposta al prezzo di 206 euro. Da segnalare le riduzioni per gli over 65 e soprattutto quella, di oltre il 50%, riservata agli studenti under 19.

Ci sarà anche la possibilità di acquistare palchetti ad uso esclusivo per tutta la stagione, con accesso previsto per un massimo di 4 persone. Si parte da un massimo di 810 euro (1° classe per i 10 spettacoli) con piena visibilità per tutte le persone per arrivare a un minimo di 450 euro (3° classe sempre per la formula che prevede l’accesso a tutti i 10 spettacoli) per un palco che garantirà la piena visibilità a 2 persone e parziale per gli altri due.

Elena Sacchelli