Dal Museo Lia a Zara: Croce Argentea torna a casa a La Spezia, sinergie internazionali

Dal Museo Lia a Zara: missione compiuta per la ’Croce Argenza’ dopo una lunga tessitura diplomatica passata dal Comune e aperta a nuovi orizzonti di collaborazione sull’asse Italia-Crozia. Il sindaco Pierluigi Pertacchini, a conclusione di un complesso accordo internazionale, è intervenuto in rappresentanza della città e dell’Italia alla cerimonia di donazione della Croce Argentea del XIV Secolo, che si è svolta nella serata di venerdì, nel monastero di San Francesco a Zara, uno dei luoghi più importanti della storia e cultura religiosa balcanica. A 50 anni dalla sua scomparsa l’oggetto votivo è così tornato nel luogo d’origine dove rimarrà custodito. L’operazione è stata resa possibile grazie alla mediazione del primo cittadino e ha coinvolto la famiglia Lia, l’Ambasciata della Repubblica di Croazia, quella della Repubblica Italiana, il ministero della Cultura e dei media croato, il ministero dell’Interno, le istituzioni italiane locali croate e italiane. L’opera d’arte era parte della prestigiosa collezione dei Lia, concessa in comodato d’uso al Comune della Spezia e rimasta esposta al Museo Lia per decenni.

La decisione di farla tornare nel suo luogo d’origine è stata presa in sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, dopo un complesso iter burocratico durato diversi mesi. La Croce Argentea (o Croce Zaratina) era stata realizzata a cavallo tra il XIV e il XV secolo dal grande artista orafo Francesco da Milano, e raffigura oltre a Santi francescani, i due protettori della città di Zara: San Crisogono e Sant’Anastasia. Era stata regolarmente acquistata dal collezionista Amedeo Lia tramite un importante circuito di vendita di opere d’arte, ma non se ne conosceva la storia sino a quando non è stata riconosciuta da un esperto che ha compreso si trattasse proprio di un oggetto appartenuto al patrimonio artistico croato e andato perduto negli anni Settanta. "In sinergia tra istituzioni e privati – spiega il sindaco – abbiamo lavorato per fare in modo che sia potuta tornare nel suo luogo d’origine. Ci siamo riusciti grazie a una decisione presa in accordo tra il Comune della Spezia e la famiglia Lia. Ringrazio il Governo croato per averci resi partecipi di questo progetto e aver collaborato per arrivare a questa giornata ci rende orgogliosi. Mi auguro che da questo importante risultato possano nascere nuove collaborazioni tra la città della Spezia e quella Zara". Magari – è l’auspicio raccolto dall’ambiente delle borgate – la partecipazione di una delegazione della città di mare dalmata al prossimo Palio del Golfo (nella misura in cui c’è chi, la sera della consegna dello stesso, si è sentito orfano del sindaco in missione diplomatica).

