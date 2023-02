Dal carcere “Il rifiuto non esiste”

Sarà scoperta stamani alle 11 nella biblioteca Martinetti di Sarzana, alla presenza del sindaco, la riproduzione dell’opera d’arte realizzata da u gruppo di detenuti del carcere della Spezia “Il rifiuto non esiste”, donata dal Rotary Club Sarzana Lerici al Comune. Si tratta di una riproduzione in scala ridotta dell’originale (che misura 4 metri per 2) realizzato fra aprile e luglio 2021 da sette detenuti di diverse nazionalità. Il quadro è nato da un’idea di Cosimo Cimino nell’ambito del progetto della Consulta provinciale femminile della Spezia e dall’associazione Colibrì, che hanno collaborato per la realizzazione con Maria Cristina Failla e Noemi Bruzzi. L’opera ha inoltre ottenuto il patrocinio dell’allora ministro della Giustizia Cartabia, del prefetto Inversini e del sindaco della Spezia. La riproduzione è stata donata al Rotary e da questi al Comune che la esporrà nella biblioteca di via Landinelli.