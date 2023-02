Da Moonland a Napoleone A caccia di sponsor privati

Il Comune di Sarzana è alla ricerca di sponsor privati per finanziare il ricco calendario degli eventi estivi. È stato infatti recentemente pubblicato un bando, consultabile sul sito web dell’ente -nella sezione Marketing territoriale e cultura - indirizzato a operatori economici, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni in genere, interessati a finanziare in misura totale o parziale gli eventi dell’estate sarzanese, considerato l’ingente numero di proposte selezionate dall’amministrazione comunale nell’ambito della Call for Ideas 2023. Tra le svariate decine di progetti selezionati, nel bando, viene fatto particolare riferimento a 4 iniziative di grande portata. Il Sarzana Opera Festival (curato dall’associazione Amici del Loggiato e in programma tra l’ultima settimana di giugno e le prime due di luglio), la rassegna musicale Moonland (organizzata dall’associazione Blues In e in programma per la terza settimana di luglio), il Sarzana Teatro Festival (curato dall’associazione Gli Scarti e pensato come prosecuzione estiva in spazi aperti della stagione teatrale che si concluderà in primavera) e il Napoleon Festival (organizzato dall’associazione Bonaparte e previsto per il fine settimana del 14 e 15 aprile): questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i 4 eventi per cui il Comune punta ad ottenere sponsorizzazioni private. Gli operatori interessati a sponsorizzare, in via finanziaria eo tecnica, una o più iniziative, avranno tempo sino alle ore 12 del 31 marzo per compilare la domanda e inoltrare al Comune, tramite pec, spedizione o consegna a mano all’Ufficio Protocollo in Piazza Matteotti 1, la loro proposta.

"L’amministrazione – si legge nel bando – per ragioni di razionalità dell’azione amministrativa, si riserva di non prendere in esame e non considerare ammissibili proposte di sponsorizzazione di valore inferiore a 300 euro"; mentre nel caso in cui vi sia un unico proponente ovvero "qualora un proponente garantisca il finanziamento o la copertura dei costi di almeno l’80% dell’organizzazione dell’evento, l’amministrazione si riserva la facoltà di conferire allo stesso la qualifica di main sponsor". Da tenere presente che il Comune riserverà agli sponsor "la presenza del logo sul materiale promozionale cartaceo eo digitale degli eventi sponsorizzati....".

(Foto repertorio: Valerio Lundini a Moonland 2022. il sindaco Ponzanelli)

Elena Sacchelli