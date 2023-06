Da ’Mister preferenze’ ad assessore "Riflessione su piano spiagge e Pud Serve la collaborazione dei privati"

di Elena Sacchelli

Con le 261 preferenze ottenute nelle elezioni del 14 e 15 maggio si è aggiudicato il titolo di "Mister preferenze". Dopo aver ricoperto per 5 anni il ruolo di consigliere comunale di maggioranza, Luca Ponzanelli, eletto in quota Avanti Sarzana con Toti, è l’unico assessore arancione della giunta Ponzanelli bis. Abbiamo rivolto qualche domanda al neo assessore per cercare di capire da dove intende partire per gestire le varie deleghe che gli sono state affidate.

Assessore Ponzanelli il suo è stato un salto in avanti. Dopo cinque anni da consigliere di maggioranza, è risultato il candidato più votato in assoluto con ben 261 preferenze. Cosa ha rappresentato per lei questo risultato?

"Certamente ha rappresentato una soddisfazione oltre le attese, nonostante percepissi un buon clima intorno a me. Risultato che assume valore grazie all’ottimo riscontro che ha avuto tutta la mia lista e che ha forse sorpreso le previsioni di alcuni. Un grazie a Giacomo Giampedrone e Giovanni Toti, per averci dato forza con il lavoro amministrativo della Regione dei cinque anni precedenti. Ora una nuova sfida per me e per il gruppo, con deleghe che sono tutt’altro che "comode" e che necessiteranno di tanti investimenti, oltre che della massima considerazione da parte di tutta l’amministrazione".

Lei ha dichiarato, espressamente, di essere antifascista e di non essere di destra. Come mai la scelta di militare in un partito di centro destra e non in una lista civica? E come sono i suoi rapporti con i colleghi di maggioranza che sono più a destra di lei?

"Lo confermo, così come sono visceralmente anti comunista. La mia era soprattutto la risposta alla propaganda ingannevole di qualche avversario. Non ho imbarazzi rispetto alla mia collocazione: Cristina e i nostri progetti concreti hanno rappresentato la giusta sintesi per lavorare insieme alle diverse anime politiche. Sono convinto che dovrà essere così anche in futuro, senza volontà di predominanza da parte di alcuno. E per quanto riguarda i miei valori, penso che occorra sempre scegliere un contenitore importante: per me il gruppo del presidente della Regione Giovanni Toti resta quello più credibile. Se poi vogliamo fare un po’ di politica, le urne ci hanno detto che l’area moderata, liberale e riformista ha un grande potenziale in città. È un insieme di idee che possono essere aggregate e portare grande beneficio a Sarzana".

A lei la delega al Demanio e quindi l’onere di occuparsi da vicino anche di Marinella. Non ha nascosto le evidenti problematiche riscontrate nell’assegnazione della spiaggia, ma i problemi non riguardano solo le spiagge. Come fare quindi a far risplendere quello splendido gioiello che è Marinella?

"È soprattutto grazie al sostegno della Regione Liguria se abbiamo potuto dare nuova speranza a Marinella, un gioiello che negli ultimi decenni ha vissuto una sorta di maledizione. Ora occorre dare "gambe" ai progetti che riguardano la piana, che non fanno riferimento diretto alle mie deleghe. Quanto alle spiagge libere, mi sono già espresso: occorre cambiare tempistiche, metodo e criteri, dalla prossima stagione. Riaprire una riflessione su piano spiagge e Pud. E auspicare che la proprietà privata del retrospiaggia si affianchi definitivamente all’amministrazione nel percorrere una direzione di rilancio vero e concreto".

Per quanto riguarda il Commercio – altra delega che le è stata affidata – come intende muoversi per far sì che i fondi sfitti diminuiscono e che aprano nuove attività?

"Il tema dei fondi sfitti è solo uno dei tanti. Si può pensare a sgravi fiscali, se saranno accettati dall’area finanziaria. Ma sarebbe una misura di poco senso, se attuata da sola. Sarzana è la città più bella della provincia e deve essere attrattiva e appetibile. Serve costruire un’idea della Sarzana del futuro, sia dal punto di vista commerciale che economico in generale. Servono investimenti, pubblici ma anche privati. E in questo, sarà necessaria una totale sinergia con chi si occupa di cultura, turismo e marketing territoriale. Possiamo farcela, serve un po di tempo".

Il personale in forza presso il Comune, rispetto al 2018, è diminuito di 19 unità. Crede che questo abbia comportato dei disservizi per i cittadini? Insomma, è favorevole a nuove assunzioni o resta la politica del contenimento dei costi?

"Non amo la politica del contenimento dei costi, specialmente quando si parla di amministrare un comune. Certo, occorre spendere bene e nell’ambito degli equilibri di bilancio. Non ho notato particolari disservizi e questo è stato possibile grazie ad uno straordinario lavoro dei nostri dipendenti in forza, che a volte scontano pregiudizi ingiusti. Negli anni precedenti c’è stato un processo di rinnovamento e transizione, per quanto riguarda il personale. Ora dobbiamo procedere con le assunzioni, si".

Durante il consiglio comunale di martedì scorso che impressioni ha avuto sui componenti e le tematiche sollevate dalla minoranza?

"Ancora presto per giudicare, ma devo dire di aver notato il solito approccio dell’opposizione vista negli anni passati. Tante critiche fini a se stesse, poche proposte vere. Restiamo fiduciosi per il futuro: se ci fosse la volontà di un confronto vero, io sarei a disposizione".