“Cronisti in classe” Scolaresche premiate per scelta dei temi e cura nell’esposizione

Tante le squadre in gara nella 21ª edizione di “Cronisti in classe” che hanno ricevuto un riconoscimento, assegnato dal quotidiano e dagli sponsor. La Nazione ha assegnato sei premi in tablet, lettore e-book, macchina fotografica e altre dotazioni tecnologiche: primo premio al laboratorio-giornalino Piaget della Spezia, secondo al Cpia di Sarzana e terzo alla 1A della Due Giugno della Spezia. Premio Superclick alla 2C della Alighieri di Castelnuovo Magra, il premio miglior fotovignetta alle seconde della Madri Pie Franzoniane della Spezia, il premio Green alla 2St della Poggi-Mantegazza di San Terenzo. I premi de ’La Nazione’ sono stati consegnati da Federica Montaresi dell’Autorità portuale, Anna Pucci e Chiara Tenca de ’La Nazione’ e Maurizio Musso di Speed.

Per Conad Nord Ovest, Davide Venturini e Stefano Spadoni hanno consegnato cinque buoni acquisto da 100 euro ciascuno a 2E e 2G della Mazzini Pellico, alla 2C della Due Giugno, alle II e III dell’Isa Vezzano, alla 2C della Poggi Carducci di Sarzana e alla 2B della Poggi Mantegazza di Lerici. Barbara Petricone, addetta alle relazioni esterne per la Liguria, ha consegnato alle seconde e terze dell’Isa di Vezzano il premio speciale Iren "per l’originalità e la freschezza degli articoli, soprattutto quello dedicato alle idee-regalo per San Valentino": un assegno da 500 euro. L’Autorità di sistema portuale offrirà un premio ulteriore: una visita in porto, a una classe che sarà indicata in un secondo momento.

Sono intervenuti anche i rappresentanti di altri sponsor: il direttore Daniele Ciulli per Spezia & Carrara Cruise Terminal, il direttore Francesco Fiorino per Europa Park, il segretario regionale Angelo Matellini per Cna La Spezia. Hanno sostenuto la manifestazione anche Avis comunale La Spezia, Studi Calzetta, Autoligure, Latte Tigullio (che ha donato gadget agli studenti) e Comitato promotore celebrazioni pucciniane.

C.T.