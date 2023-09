Crocieristi sulle orme del Liberty. Confartigianato e Tantitours lanciano ’Walking La Spezia’

La nostra città assoluta protagonista, anche per i crocieristi, grazie a ‘Walking La Spezia’. A presentare l’interessante progetto è la Confartigianato, in collaborazione con l’Agenzia ‘Tantitours’, che opera da anni all’interno del Cruise Terminal della Spezia. "I nostri pullman accolgono i crocieristi che arrivano al terminal della Spezia e li accompagnano in due percorsi programmati: Lerici e Pisa oppure Sarzana e Pisa – spiega Ombretta Ricci, legale rappresentante della ‘Tantitours’ –. Il rientro alla Spezia, avviene sempre intorno alle 16, Per questo abbiamo pensato, dietro suggerimento di Confartigianato, di accompagnare i crocieristi in un Walking Tour alla scoperta della Spezia".

Il 2023, come ha precisato Daniele Ciulli (direttore del Cruise Terminal Crociere) sarà l’anno più importante di sempre per presenze di turisti crocieristi nel Golfo della Spezia. Stiamo parlando di oltre 700mila passeggeri da inizio anno. "È motivo di grande soddisfazione per noi – dichiara il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli – offrire ai crocieristi l’opportunità di scoprire la nostra città con una passeggiata tra i palazzi e le ville Liberty e Futuriste ad iniziare dal Palco della Musica, per poi proseguire percorrendo le vie principali della città, dove sarà possibile ammirare le facciate storiche dei palazzi quali ‘Casa di abitazione’, ‘Casa d’Arte’, ‘Palazzo Carletti’, ‘Casa Bertagna’, ‘Palazzo Contesso-Vivaldi’ e ‘Palazzo delle Poste’". Antonella Simone, responsabile turismo di Confartigianato, aggiunge che al termine della visita guidata, i partecipanti avranno a disposizione del tempo per degustare i prodotti del territorio e scoprire le realtà artigianali prima di essere accompagnati all’imbarco. "Per questo, oltre a predisporre delle mappe ad hoc – aggiunge Simone –, stamperemo delle brochure dove promuoveremo le attività che vorranno proporre degustazioni, assaggi e accoglienza e che verranno distribuite a bordo dei pullman". Per questo vengono invitati tutti gli interessati a contattare gli uffici ai numeri 0187 28665550 o all’email [email protected]. "La crescita del turismo – conclude l’assessore Maria Grazia Frijia – è un volano sociale culturale ed economico in grado di migliorare il nostro territorio sotto tutti i punti di vista".

Marco Magi