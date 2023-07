Croce Verde di Arcola, 127 anni di storia e un appello per nuovi volontari

In attività da ben 127 anni, dal lontano 1896 – l’anniversario della fondazione sarà celebrato presto – la pubblica assistenza Croce Verde di Arcola lancia un appello per trovare nuovi volontari."Constatiamo ogni giorno con orgoglio come lo spirito che ha animato l’associazione dal lontano anno della fondazione si mantenga intatto anche in momenti difficili per la sanità italiana – sottolinea il presidente Tommaso Drovandi a nome anche del consiglio direttivo e dei militi –. La Croce Verde ha superato al meglio il travagliato periodo della pandemia da Covid 19: i suoi militi oltre allo svolgimento dei servizi consueti, hanno avuto un ruolo decisivo nel funzionamento del Gsat non solo sul territorio arcolano e hanno effettuato attività del tutto nuove come la consegna di farmaci e generi alimentari a cittadini disagiati". Le attività sono numerose: oltre a quella di soccorso (coordinata dal 112) la Croce Verde si fa carico di trasporto di sangue ed emoderivati, trasferimento di pazienti da una struttura sanitaria ad un’altra, trasporto di emodializzati o pazienti che devono sottoporsi a visite o altri accertamenti sanitari e non sono in grado di farlo con mezzi propri. "Un tale carico di lavoro – evidenzia la Pa – prevede l’attività di un numero considerevole di militi per cui, nonostante l’abnegazione dei nostri volontari, capita che alcuni turni restino scoperti. Per questo rivolgiamo un appello ai cittadini arcolani e non: se volete collaborare, naturalmente secondo la vostra disponibilità di tempo, potete contattarci presso la nostra sede in piazza 2 giugno o inviandoci una mail al nostro indirizzo [email protected]". I militi volontari in attività hanno un’età compresa fra i 16 anni e i 70 e oltre: un gruppo particolarmente coeso e affiatato, per cui "farne parte – conclude l’associazione – è una esperienza umanamente molto gratificante anche se comporta sottrarre tempo alla propria vita privata".